Tunisie : Le parquet du PJEF dÃ©cide la mise en dÃ©tention de la magistrate arrÃªtÃ©e Ã  Monastir

Tunisie : Le parquet du PJEF décide la mise en détention de la magistrate arrêtée à Monastir

Le parquet du pôle judiciaire économique et financier a décidé de placer en détention, la magistrate arrêtée à Monastir, avec en sa possession des sommes d’argent en dinar tunisien et en devises étrangères.

Un communiqué du procureur de la république dudit pôle, relayé par la TAP, indique que « les investigations sont encore en cours pour identifier les autres suspects, ayant une relation avec le sujet ».

La mise en détention de la suspecte intervient, selon le communiqué, après que le parquet dudit pôle s’est saisi de l’enquête, sur la base d’une décision écrite émise par le procureur de la république du tribunal de première instance de Tunis, en appui d’un rapport qui lui est adressé par le procureur de la république du tribunal de première instance de Monastir, au sujet d’une infraction au code de change, à travers la détention d’une devise étrangère d’une manière illégale, ainsi que d’une monnaie tunisienne de source inconnue, et blanchiment d’argent, et après avoir pris connaissance des travaux menés par la direction des enquêtes douanières.

La brigade de la garde douanière de Monastir avait arrêté le 11 août dernier, au niveau de la route express reliant el-Jem à Sfax, une voiture légère au volant de laquelle une magistrate, et a procédé à la saisie de fonds en dinar tunisien et en devise, estimés à 438 mille euros, et à 36 mille dinars tunisien, soit d’une valeur de 1,5 millions de dinars.

Gnetnews