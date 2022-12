Tunisie : Le gouvernement entÃ©rine son plan de dÃ©veloppement triennal, dans un contexte d’urgence financiÃ¨re et socioÃ©conomique

Tunisie : Le gouvernement entérine son plan de développement triennal, dans un contexte d’urgence financière et socioéconomique

Un conseil des ministres tenu hier, mardi 27 décembre 2022, à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a entériné le projet du plan de développement 2023 – 2025, dont le ministère de l’Economie et de la Planification a commencé l’élaboration depuis le début de l’année 2022, en collaboration avec tous les ministères et organismes publics au double niveau central et régional, et avec la participation des représentants des organisations nationales, des instances, de la société civile, ainsi que des experts dans les questions de développement.

Le plan de développement 2023 – 2025 comporte une série de priorités, de politiques et de programmes de développement sur les plans sectoriel et régional, dans le cadre des grandes orientations de la vision stratégique Tunisie – 2035, ainsi que du programme national des réformes structurelles, indique la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Ce plan de développement comporte, par ailleurs, des projets d’investissement public prioritaires, proposés aux niveaux régional et sectoriel.

Le nouveau plan de développement a été élaboré, en focalisant sur de grands axes, dans un contexte de mutations internationales et régionales, ainsi que dans le cadre des équilibres globaux. Il renferme une série de réformes inscrites pendant la période 2023 – 2025, prévoit des mécanismes d’impulsion de l’initiative et de l’investissement privé, notamment, l’amélioration du climat des affaires, l’activation du partenariat public/ privé, la promotion du capital humain, la consolidation de l’inclusion sociale, avec la consolidation du développement régional, la relance de l’économie du savoir et de l’économie verte, outre des dispositions inhérentes à l’aménagement urbain.

Le plan 2023 – 2025 intervient dans un contexte critique que traverse la Tunisie, en termes économique, financier et social, lequel s’est aggravé avec les crises mondiales récurrentes pendant les dernières années, principalement, la pandémie du Covid-19 et la guerre russe en Ukraine, et leurs immenses retombées sur les moteurs de croissance, et les finances publiques. Ce qui pose de grands défis et paris, notamment, pour ce qui de la relance de la cadence de l’activité économique et de l’investissement, la création de nouvelles opportunités d’emploi, et la consolidation des acquis sociaux.