Tunisie : Le plan de secours activÃ© pour retirer un yacht en panne Ã  Sidi Salem Ã  Bizerte

Tunisie : Le plan de secours activé pour retirer un yacht en panne à Sidi Salem à Bizerte

Les autorités régionales de Bizerte ont activé le plan local d’organisation des secours et de lutte contre les catastrophes pour retirer un yacht français, bloqué au niveau de la zone maritime de Sidi Salem, et secourir son équipage.

Le président de la commission régionale d’organisation des secours, et gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui, a indiqué que les différents moyens logistiques, ainsi que les agents de la garde maritime de Bizerte ont été mobilisés, avec le soutien de la protection civile et des forces sécuritaires, pour évacuer le yacht vers une zone sûre, tout en prévenant les dégâts.

Le propriétaire du Yacht et son épouse ont été pris en charge et aidés, à surmonter ce problème et à poursuivre leur traversée, rapporte le gouvernorat de Bizerte sur sa page officielle, Facebook.

Le yacht français était arrivé, il y a deux jours, dans une croisière depuis les côtes italiennes, en direction de Bizerte, avec à son bord un couple de Français, avant qu’il ne subisse une panne, l’ayant fait dévier vers la terre ferme dans la zone maritime de Sidi Salem (Bizerte Nord). Chose ayant requis une intervention urgente pour le pousser vers le large et secourir son équipage.

Gnetnews