Tunisie : Le pouvoir d’achat et la cherté des prix au centre d’un entretien Bouden/ Taboubi

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a rencontré hier, mardi 12 avril, le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays, outre les moyens d’instaurer un dialogue permanent et périodique entre le gouvernement et l’organisation syndicale sur les principales affaires touchant les Tunisiens, comme la préservation du pouvoir d’achat, et la lutte contre la cherté des prix.

Chose qui requiert la conjugaison des efforts et la mise en place de nouvelles visions et conceptions à même de créer une dynamique économique, permettant de venir à bout des difficultés socioéconomiques.

L’entretien a permis de préparer la réunion attendue vendredi prochain entre des membres du gouvernement, et le bureau exécutif de la centrale syndicale, qui sera une occasion de débattre de plusieurs sujets.

