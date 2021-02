Tunisie : Le Pr Ali SaÃ¢d, rÃ©compensÃ© par le prix du meilleur mÃ©decin arabe de lâ€™annÃ©e

Tunisie : Le Pr Ali Saâd, récompensé par le prix du meilleur médecin arabe de l’année

Le professeur Ali Saâd, chef de service de cytogénétique et de biologie de la reproduction, au CHU Farhat Hached de Sousse, a été récompensé par le prix du meilleur médecin arabe de l’année, en reconnaissance de ses réussites à la tête de son équipe, et de ses efforts incessants, pour appuyer la formation et la recherche dans cette spécialité pointue.

Le ministère de la Santé, avec ses cadres et agents, à leur tête, le ministre Faouzi Mehdi, présente ses félicitations au professeur primé, dans un communiqué sur sa page officielle.

Pr Ali Saâd enseigne à la faculté de Médecine Ibn El Jazzar à Sousse, et se prévaut de ses recherches dans le domaine de la génétique moléculaire et biologie de procréation.

Gnetnews