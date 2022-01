Tunisie : Le projet sur la rÃ©conciliation pÃ©nale est quasiment-prÃªt, des questions techniques seront rÃ©glÃ©es rapidement (SaÃ¯ed)

Tunisie : Le projet sur la réconciliation pénale est quasiment-prêt, des questions techniques seront réglées rapidement (Saïed)

Le président Kaïs Saïed a affirmé que « les dispositions exceptionnelles visaient à passer à l’étape des institutions stables et pérennes, celles qui traduisent la volonté réelle du peuple tunisien ».

Et de poursuivre : « Nous œuvrons dans le cadre de la loi et sur la base de la constitution. Les textes de loi mis en place, pendant cette période prennent la forme de décrets-loi. et décrets réglementaires. Nous œuvrons également, conformément à la constitution, notamment les deux articles inhérents aux droits et libertés, celui qui prétend le contraire, est un menteur et un affabulateur, et n’a rien appris de l’histoire ».

Président hier, jeudi 27 janvier, un Conseil des ministres, consacré à l’examen et à l’adoption de projets de décrets lois et décrets, le chef de l’Etat a annoncé qu’un décret-loi allait être adopté pour contrer la spéculation, afin que les spéculateurs, et ceux qui se tiennent derrière assument leurs responsabilités.

« C’est le dernier avertissement lancé aux spéculateurs », a-t-il asséné, pointant « des pratiques criminelles » qui visent à affamer le peuple et à attenter à sa subsistance.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, affirmé que « le projet de décret sur la réconciliation pénale est quasiment-prêt, mais il y a des questions techniques qui seront réglées rapidement, étant donné que nous sommes en course contre le temps, et l’histoire et en rendez-vous avec l’histoire ».

Il a ajouté que « ce projet repose sur la réconciliation pénale entre ceux qui sont impliqués dans des crimes financiers avant 2011, , signalant que « celui qui a pillé l’argent du peuple devra assumer sa responsabilité, et ces fonds devront être restitués ».

Kaïs Saïed a, également, fait savoir que d’autres projets seront élaborés prochainement, portant sur le Conseil supérieur de l’Education, et de l’Enseignement, « en vue de donner une nouvelle image de l’éducation et de l’enseignement ».

Gnetnews