Tunisie : Le redressement des équilibres budgétaires passe par la préservation de droits des citoyens et de la paix civile (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier soir, jeudi 13 avril à Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La rencontre a porté sur des questions liées à la marche normale des services publics, ainsi que celles inhérentes aux équilibres budgétaires de l’Etat.

Le chef de l’Etat a réitéré que les êtres humains ne sont pas des unités arithmétiques et ou de simples chiffres. Tout équilibre devra reposer sur l’impératif de garantir les droits des citoyens et la paix civile, a-t-il souligné en substance.

Saïed a, par ailleurs, évoqué les fonds alloués à la réalisation d’un nombre de projets, sans que ces projets ne soient réalisés, ni l’argent dépensé, rapporte un communiqué de la présidence.

« Nombreux sont ceux qui œuvrent à mettre en échec tout projet, car leurs seuls projets ont trait au pouvoir qui se jette dans le giron de l’argent sale, tout en s’évertuant à attiser la situation avec diverses méthodes, bien qu’ils soient persuadés que ce qu’ils font et disent n’a pas d’échos », a-t-il ajouté.

Le président de la république a exprimé « l’attachement du peuple tunisien à sa souveraineté complète », affirmant que « notre pays est grand par la volonté de son peuple, et regorge de ressources, mais les abus en matière de gestion de ses richesses et les mauvais choix, l’ont conduit à cette situation ».

« La Tunisie est en mesure, à la faveur de la foi de son peuple dans l’indépendance de sa décision, et dans sa souveraineté, à faire entendre sa voix et à clarifier les choses à ceux qui cherchent l’équivoque et la suspicion », a-t-il conclu.

