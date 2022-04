Tunisie : Le service public nâ€™obÃ©it pas aux critÃ¨res de pertes et profits (SaÃ¯ed face au BE de lâ€™UGTT)

Tunisie : Le service public n’obéit pas aux critères de pertes et profits (Saïed face au BE de l’UGTT)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 01er avril 2022, au palais de Carthage, les membres du bureau exécutif de l’UGTT, conduit par le Secrétaire Général, Noureddine Taboubi.

Le chef de l’Etat a déclaré que « le dialogue interviendra sur la base des résultats de la consultation nationale, signalant que la réunion d’aujourd’hui est une preuve que les solutions ne sont pas le monopole d’une seule partie, mais reposent sur le dialogue ; lequel ne pourrait être avec ceux qui ont pillé les ressources du peuple, lui portent encore préjudice dans sa subsistance ».

« Le dialogue n’aura pas, non plus, lieu avec ceux qui ont voulu renverser l’Etat et le faire imploser de l’intérieur », a-t-il souligné en substance, selon un communiqué de la présidence.

Le président de la république a réaffirmé « des constantes inaliénables, soit le rôle économique et social de l’Etat, étant entendu que le service public n’obéit pas aux critères de pertes et profits ».

Il a appelé à « mettre un terme aux réseaux de corruption qui les minent, et aux tentatives des corrompus de s’y attaquer pour en prendre la place ».

