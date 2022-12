Tunisie/ LÃ©gislatives 2022 : Bouaskar annonce le prolongement des horaires du vote dans certaines circonscriptions

Tunisie/ Législatives 2022 : Bouaskar annonce le prolongement des horaires du vote dans certaines circonscriptions

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a déclaré, ce jeudi 15 décembre, que l’effectif des électeurs a dépassé, pour la première fois, les 09 millions.

Lors d’une conférence de presse à l’occasion de l’ouverture officielle du centre des médias des élections législatives, il a indiqué que ces électeurs représentent les Tunisiens ayant atteint l’âge de voter, soit 18 ans.

Il a précisé qu’un quart d’électeurs ont été inscrits, d’une manière automatique, signalant que les inscrits se répartissent à 50.8 % femmes, et 49.2 %, hommes.

Plus de 76 mille personnes ont procédé à l’actualisation de leur bureau de vote, et 2 millions 400 mille ont consulté pour s’assurer du bureau de vote, via leur téléphone portable.

Certains bureaux de vote à Kasserine, Siliana, Le Kef, Sidi Bouzid et Gafsa vont ouvrir, selon des horaires exceptionnels, de 09h à 16h, a-t-il fait savoir.

Le vote sera, néanmoins, prolongé jusqu’à 20 heures dans les circonscriptions de Djerba et Zarzis, du fait de la spécificité démographique de ces régions.

Le président de l’instance électorale a, encore, indiqué que des dépassements étaient enregistrés pendant la campagne, à travers différents médias, dont l’appel à la violence et à la haine contre les candidats ou l’instance électorale. « Les instances régionales ont pris les mesures nécessaires et ont relevé ces infractions, des PV d’infractions portant sur des crimes électoraux ont été confiés au parquet ».

L’instance est parvenue à contrer un certain nombre d’irrégularités en un laps de temps court, notamment avec l’aide des municipalités et de la police judiciaire, a-t-il ajouté.

Farrouk Bouaskar a, par ailleurs, fait savoir que 46 mille membres de bureaux de vote ont été recrutés, et formés, une fois leur impartialité et intégrité auront été vérifiées.

