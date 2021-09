Tunisie : Lâ€™Ã©pidÃ©mie continue son recul, mais le spectre des nouveaux variants plane toujours

Tunisie : L’épidémie continue son recul, mais le spectre des nouveaux variants plane toujours

Le taux de positivité des analyses passe en dessous de 10 %, signe que l’épidémie continue son recul, et que le virus se propage à un rythme plus lent, dans l’espoir qu’il disparaisse complètement. L’on risque, néanmoins, de déchanter rapidement, face aux successives mutations du coronavirus, et ses variants encore plus redoutables, et fortement transmissibles pouvant être à l’origine de nouvelles vagues, cet automne, en Tunisie et ailleurs.

En l’état actuel, tous les indicateurs se tassent. Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 17 septembre 1006 nouveaux cas infectés au Covid-19 à la date du 15 septembre, sur un ensemble de 10 641 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 9,45 %.

Les contaminations sont sur le point de franchir le seuil des 700 mille, 698 427 précisément, sur un ensemble de 2 840 932 analyses en laboratoire.

Quelque 489 personnes ont été déclarées rétablies à la mi-septembre, portant le total à 668 561 guérisons.

Le bilan des décès s’élève actuellement à 24 415 1; 0 morts ont été signalés à la même date.

Les prises en charge hospitalières et le taux d’occupation des lits, notamment oxygène, sont-ils aussi en baisse.

Les hôpitaux et les cliniques accueillent, à ce stade, 2140 patients Covid, dont 34 nouvellement admis.

Sur le total, 402 sont placés en réanimation et 94 sous respiration artificielle.

