Tunisie : Lâ€™Ã©pisode caniculaire se poursuit, le mercure atteindra les 48Â°

Tunisie : L’épisode caniculaire se poursuit, le mercure atteindra les 48°

L’épisode caniculaire se poursuit en Tunisie, en ce mois de juin, où cette deuxième quinzaine aura été exceptionnellement chaude, plus que d’habitude.

Les conditions météorologiques sont marquées en ce début de semaine par une température élevée, avec des maximales variant entre 36 et 46°, et atteignant les 48°, avec l’apparition du Sirocco, à l’exception des Côtes Nord où elles seront entre 28 et 34°…

Les vents seront généralement, modérés, en ce lundi 28 Juin, avec une vitesse atteignant les 40 Km/heure près des côtes Est…la mer est perturbée sur les Côtes Est et peu perturbée au Nord.

Le temps est partiellement nuageux dans la plupart des régions. Les nuages sont denses au Nord et sur les hauteurs, avec l’apparition des foyers orageux accompagnés de pluies éparses…

