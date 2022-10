Tunisie : Les autorités italiennes souhaitent garder la fillette de l’émigration clandestine en Italie (Ben Jha)

Le porte-parole des tribunaux de Monastir, et Mehdia, Farid Ben Jha, a affirmé que les autorités italiennes ont chargé un avocat de refuser le rapatriement de la fille tunisienne de 04 ans, qui était arrivée, seule, à Lampedusa, à bord d’une embarcation d’émigration clandestine.

Dans une déclaration à Shems, Ben Jha a indiqué que le délégué de protection de l’enfance va rencontrer ce vendredi la justice italienne, pour présenter des éléments prouvant qu’un jugement était émis par les autorités judiciaires sen Tunisie, attestant de la nécessité du retour de la fillette au pays, étant donné que son intérêt se trouve dans son environnement familial.

Ben Jha a affirmé la nécessité de mettre en exécution la décision de la justice tunisienne, dans le cadre de la coopération judiciaire avec l’Italie, a fortiori que le jugement rentre dans le cadre de la souveraineté nationale.

Dans le cas où la partie italienne n’interagit pas, positivement, de nombreux outils de recours existent, a-t-il indiqué.

Le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a annoncé, hier, qu’une cellule de suivi de Palerme allait rendre visite, ce jeudi 27 octobre, à la fillette, et que le juge de la famille italien rencontrera demain, vendredi, le représentant de la mission diplomatique tunisienne, le délégué général de la protection de l’enfance et l’avocate tunisienne.

Gnetnews