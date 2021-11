Tunisie : Les bus vandalisÃ©s, le cout des dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels s’Ã©lÃ¨ve Ã  30 mille dinars

Tunisie : Les bus vandalisés, le cout des dégâts matériels s’élève à 30 mille dinars

Le directeur du service de sécurité et de qualité au ministère du Transport, Bilel Jouini a déclaré que les actes de vandalisme visant les bus sont signalés, une à deux fois par semaine. Les transports en commun sont devenus récurremment pris pour cible.

Du 1er janvier au 30 septembre 2021, 28 accidents ont été signalés par des chauffeurs de bus. Le cout de ces dégâts avoisine les trente mille dinars, sans oublier le sentiment d’insécurité et de panique qui gagne de plus en plus les passagers.

Dans une déclaration sur les ondes de Mosaïque Fm, Jouini a noté que les bus dans certaines régions en particulier, sont devenus la cible des agresseurs, comme Cherarda du gouvernorat de Kairouan, et El Kbaria, à Jebel Jelloud, Slouguia et Jedeliane sont des endroits où les bus sont fréquemment attaqués. Il y a donc une nécessité d’installer un dispositif de sécurité dans ces localités, a-t-il souligné.

Gnetnews