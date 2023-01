Tunisie : Les délégations de Kasserine de blanc vêtues, persistance du froid le week-end

L’Institut national de Météorologie prévoit, dans un bulletin paru en cette fin de matinée, la poursuite du froid, les jeudi et vendredi, 26 et 27 janvier 2023, avec des pluies éparses au Nord, dans les régions Ouest et au Centre.

Les précipitations seront, par moments, orageuses et intenses à l’extrême Nord et au Nord-Ouest, avec des quantités qui seront comprises entre 30 et 50 millimètres.

Les flocons de neige continuent à orner les hauteurs de moins de 800 mètres, dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Siliana et Kasserine, annonce l’INM.

Ce matin même les hauteurs de Kasserine étaient de blanc vêtus, notamment les délégations de Haydra, Jdeliane, el-Ayoun, et l’imada de Semmama…

Même type de temps prévaudra le week-end. Des températures basses seront enregistrées les samedi et dimanche, 28 et 29 janvier, 2023, dans la plupart des régions.

Des pluies éparses sont attendues au Nord et au Centre-Ouest, elles seront, localement, orageuses sur les côtes Nord, avec la possibilité de chute de neige sur les hauteurs Ouest.

Gnetnews