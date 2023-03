Tunisie : Les employés de la SNIPE – La Presse lancent un préavis de grève pour le 04 avril 2023

En application de la motion professionnelle datant du 17 Mars 2023, les agents de la SNIPE – La Presse observeront le mardi 04 avril 2023 « une grève légale », en signe de contestation contre « le manque de sérieux de l’administration envers leurs revendications ».

L’Union régionale du travail de Tunis annonce cet après du mardi 21 Mars, dans un communiqué, que « la porte du dialogue reste ouverte, avant la date du débrayage ».

Dans un préavis de grève, émis ce mardi 21 Mars, et adressé à la cheffe du gouvernement, au ministre des Affaires sociales, au gouverneur de Tunis, à l’inspecteur régional du travail de Tunis 1 et à l’administrateur délégué désigné à la tête de la société, les employés de la SNIPE – La Presse, et Assafa el-Yaoum pointent « l’obstination des structures administratives et leur refus d’accéder aux revendications des employés ».

Les revendications portent, notamment, sur « le droit syndical ; la nomination d’un PDG à la tête de l’entreprise, doté des pleines prérogatives dans les délais les plus proches ; le versement des sommes, indûment prélevées du salaire de février 2023, tout en garantissant un versement des salaires dans leur intégralité à l’avenir ; ainsi que de toutes les sommes dues aux employés au titre de 2022 ».

Elles ont, également, trait à « la suspension du recours aux attachés, en accordant la primauté aux enfants de la société selon les compétences, en égard aux difficultés financières contraignantes ; à l’entrée en activité du Site Assahafa al-Yaoum, au retour à l’ancien siège social, une fois aménagé, et au licenciement optionnel des agents qui le souhaitent… »

Les employés de l’entreprise médiatique réclament, de surcroît, couverture sociale, assurance-maladie et paiement des arriérés au titre de la CNSS…

Gnetnews