Tunisie : Les Etats-Unis comptent inviter Kaïs Saïed à un sommet tenu sous la présidence de Joe Biden à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, et la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceschi, ont évoqué « les prochaines étapes en matière de rectification démocratique en Tunisie ».

Les deux parties ont affirmé leurs dispositions « à renforcer la concertation et la coordination bilatérales sur les différentes questions, dans le cadre d’un dialogue positif et constructif ».

Lors d’une entrevue les ayant réunis le vendredi 12 août 2022, et révélée dans un communiqué rendu public hier soir, par le département du Nord Hilton, Jarandi a mis l’accent sur « la solidité des relations bilatérales et du partenariat stratégique entre les deux pays, affirmant la détermination de la Tunisie à consolider davantage les relations bilatérales dans différents domaines ».

Les deux parties ont ainsi évoqué les prochaines échéances, notamment l’échange de visites, la tenue de la commission militaire mixte tuniso-américaine, outre les différents aspects de la coopération bilatérale, notamment économique et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme.

Natasha Franceshi a souligné l’ancienneté des relations tuniso-américaines et les dispositions de son pays à développer le partenariat entre les deux pays sur tous les plans.

La chargée d’affaires US a évoqué la tenue du 13 au 15 décembre à Washington sous la présidence de Joe Biden de la conférence « Africa Leaders Summit », signalant qu’une invitation officielle sera adressée par les Etats-Unis au président de la république pour participer à ce sommet, lequel vise « à développer la coopération entre les USA et l’Afrique en matière de consolidation de la démocratie, de relance de la croissance économique dans la période de l’après-Covid, et de renforcement de la concertation et de la coordination américano-africaines, face aux défis nouveaux imposés par la situation régionale et internationale. »

