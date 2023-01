Tunisie : Les exportations du textile connaissent une percée sensible, le seuil de l’avant-Covid dépassé

Les exportations du secteur du textile et du prêt-à-porter ont connu un accroissement sensible au cours de l’année 2022, dans une proportion de 20.07 % en dinar, 9156.1 millions de dinars, et de 21.28 % en euro, 2806.0 millions d’euros par rapport à 2021, soit un taux de couverture estimé à 119 %.

Ces résultats ont dépassé la valeur des exportations enregistrées en 2019, avant la pandémie du Covid-19 en dinar et en euro, de 19.21 % (7680.9 millions de dinars) et 20.46 % (2329.4 millions d’euros).

Les exportations du mois de décembre 2022 ont connu un accroissement en dinar dans une proportion de 16,41 %, avec 869.9 millions de dinars, et 261.1 millions d’euros, enregistrant ainsi une hausse de 14,11 %, en comparaison avec la même période de 2021.

La valeur des exportations des pantalons (Jeans) a enregistré un accroissement en dinar dans une proportion de 26.64 %, atteignant les 2229.9 millions de dinars, et en euro 683.4 millions d’euros, enregistrant un accroissement de 27.92 % par rapport à 2021. Ces exportations représentent 29 % du total de celles du prêt-à-porter.

Les pays de l’union européenne représentent la principale destination de nos exportations de prêt-à-porter, particulièrement, les marchés français, italien, allemand, belge, espagnol, portugais, néerlandais, et autres.

La valeur totale des exportations vers l’Union européenne a atteint, l’année écoulée, à peu près 2212.2 millions d’euros, enregistrant une croissance de 24.90 %, par rapport à 2021, soit 79 % du total des exportations du secteur.

Alors que les importations du marché local de prêt-à-porter ont enregistré un accroissement de 3.10 %, avec une valeur totale de 294.6 millions de dinars, et une baisse de la quantité de l’ordre de 7.20 %, en totalisant 4.2 mille tonnes, par rapport à 2021.

Gnetnews