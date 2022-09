Tunisie : Les intempÃ©ries se poursuivent, pluies orageuses et tempÃ©ratures en baisse

Tunisie : Les intempéries se poursuivent, pluies orageuses et températures en baisse

L’automne prend, au fil des jours, ses marques, avec son ciel gris, ses pluies orageuses et son air frisquet.

Les conditions météorologiques seront marquées, ce mardi 27 septembre 2022, par des pluies orageuses sur les côtes Nord et Sud, qui seront, par moment, intenses, avec chute de grêle à des endroits limités. Les orages toucheront, progressivement, les délégations Nord-est et Centre.

L’activité du vent continue sur le littoral, avec une vitesse attendue de 60 km/ heure près des côtes Nord, et pendant le passage des nuages orageux.

La mer est agitée à très agitée au Nord.

Les températures connaitront une baisse relative, les maximales seront comprises entre 23 et 29° au Nord et au Centre. Elles oscilleront entre 29 et 34° au Sud, atteignant les 37° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews