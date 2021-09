Tunisie : Les membres du gouvernement seront au-dessus de tout reproche, des amendements constitutionnels seraient introduits (SaÃ¯ed)

Tunisie : Les membres du gouvernement seront au-dessus de tout reproche, des amendements constitutionnels seraient introduits (Saïed)

Le président Kaïs Saïed a déclaré ce week-end que le gouvernement allait être annoncé tout prochainement.

Lors d’une tournée samedi soir à l’avenue Habib-Bourguiba, le chef de l’Etat a indiqué, dans une déclaration médiatique, qu’une séance de travail s’était tenue le jour même autour du gouvernement, et que « le travail se poursuit afin de choisir des personnalités au-dessus de tout reproche, et en mesure d’assumer l’entière responsabilité ».

Saïed s’est engagé à respecter la constitution et les procédures, évoquant « l’éventualité d’introduire des amendements sur la loi fondamentale ».

« Les gens sont las de la constitution, » a-t-il lancé, préconisant « une révision constitutionnelle qui répond aux aspirations du peuple, détenteur de la souveraineté, lui permettant d’exercer ses droits, d’exprimer sa volonté et de vivre dignement dans une nation libre ».

L’annonce du conseiller à la présidence, Walid Hajjem, quant à l’intention de chef de l’Etat de suspendre la constitution, d’instituer un régime d’organisation provisoire des pouvoirs, et de changer le régime politique a été largement contestée.

De nombreux partis et acteurs politiques et civils ont contesté cette orientation, appelant le président de la république à respecter la constitution, et à agir dans son cadre.

