Tunisie : Les ministères de l’équipement et de l’intérieur planchent sur la gestion du domaine public routier

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé hier, mercredi 11 janvier, une séance de travail consacrée à la révision des dispositions du Code des collectivités locales, s’agissant de la ratification des plans d’aménagement urbain, et de gestion du domaine public routier.

Cette réunion à laquelle étaient présents le chef de cabinet ainsi que des cadres des ministères de l’Intérieur et de l’Equipement, a examiné « les différents points posés ».

Il a été convenu de former des équipes de travail conjointes, et de tenir des séances périodiques pour examiner ces points et unifier les avis à ce sujet, indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.