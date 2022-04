Tunisie : Les opposants de KaÃ¯s SaÃ¯ed manifestent Ã  l’avenue Habib Bourguiba, Chebbi appelle Ã  un front de salut national

Tunisie : Les opposants de Kaïs Saïed manifestent à l’avenue Habib Bourguiba, Chebbi appelle à un front de salut national

L’avocat et homme politique, Ahmed Néjib Chebbi, a appelé, dans une allocution, devant les participants au rassemblement, du dimanche 10 avril, à « la formation d’un front de salut national, auquel participent toutes les forces politiques et civiles, et les organisations nationales sans exclusion ».

Il a, par ailleurs, exhorté « à mettre en œuvre une feuille de route pour sauver le pays de a la crise politique, économique et sociale asphyxiante, dans laquelle, elle s’est enlisée depuis le 25 juillet dernier ».

Néjib Chebbi, cité par la TAP, a dénoncé, lors de ce rassemblement organisé à l’appel du collectif, citoyens contre le Coup d’Etat, et du mouvement Ennahdha ayant réuni tous les opposants du président, « le coup d’Etat d’Etat de Kaïs Saïed contre la constitution tunisienne », la considérant comme étant parmi « les meilleures constitutions contemporaines, et a été saluée par tous les pays du monde » ; « c’est une constitution mise en place par des députés élus, lors d’élections démocratiques, intègres et transparences, pour la première fois dans notre pays », a-t-il souligné.

Cette constitution a surtout institué « le principe de séparation des pouvoirs, et a déterminé le rôle de chaque pouvoir dans la construction de la nouvelle Tunisie, où devraient coexister toutes les forces politiques et les sensibilités intellectuelles, avec pour seule préoccupation, l’intérêt suprême du pays », a affirmé Chebbi.

Il a appelé Kaïs Saïed « à ne pas faire revenir le pays au carré de la dictature et du despotisme dont il a beaucoup souffert pendant de longues décennies »

« Nous rejetons, de nouveau, toutes les décisions de Kaïs Saïd, annulées par la plénière parlementaire tenue le 30 Mars dernier, et nous lui promettons que nous allons poursuivre notre militantisme contre son pouvoir putschiste, jusqu’à le faire tomber et restituer le pouvoir au peuple », a renchéri, Jaouher Ben M’Barek.

Le chef de file du Collectif, Citoyens contre le coup d’Etat, a dénoncé « les restrictions imposées aux participants à cette marche, dimanche, en privant un grand nombre de Tunisiens, venant de nombreuses régions d’arriver à la capitale, la fermeture et la militarisation de toutes les routes et les issues qui y mènent ».

D’autres figures connues de ce collectif ont harangué la foule pendant cette manifestation, marquant la commémoration de la fête des martyrs.

Gnetnews