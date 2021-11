Tunisie : Les menaces du patronat, face à une situation environnementale dramatique à Sfax

L’UTICA de Sfax exprime son vif mécontentement de ce qu’il en est advenu de la situation dans le gouvernorat, et menace d’arrêter le paiement des impôts, jusqu’à ce que « le droit constitutionnel à un environnement sain soit respecté ».

L’organisation patronale régionale condamne « la situation environnementale tragique dans laquelle la ville s’est enlisée, du fait de l’accumulation des ordures dans toutes les rues et impasses, à l’heure même où les autorités concernées sont dans un cercle vicieux, et où les solutions sont absentes ».

Le bureau régional du patronat de Sfax fustige, avec fermeté, « tous ceux ayant contribué, volontairement ou involontairement, à cette situation, sans que des solutions saines et durables en matière de gestion des déchets ne soient prospectées ».

L’UTICA ajoute « se tenir aux côtés de la société civile et des organisations, pour réclamer une solution immédiate à cette situation affligeante, et éviter les mesures de rafistolage qui ne peuvent donner lieu à un règlement réel et durable » de la crise.

Gnetnews