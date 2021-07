Tunisie : Les rÃ©vÃ©lations de Faouzi Mehdi sur la gestion de la pandÃ©mie, et lâ€™ouverture des centres de vaccination le jour de lâ€™AÃ¯d

Tunisie : Les révélations de Faouzi Mehdi sur la gestion de la pandémie, et l’ouverture des centres de vaccination le jour de l’Aïd

L’ancien ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, dit être obligé de sortir de son silence pour répondre aux tentatives de minimiser l’action du ministère de la Santé. « Peu importe si mon travail est déprécié, mais mon honneur ne permet pas que celui des professionnels de la santé soit réduit, ne serait que d’un iota », écrit-il dans une longue publication sur sa page officielle facebook, dans la foulée de son limogeage.

Le ministre promet d’emblée un propos factuel, basé sur des faits objectifs.

Il affirme avoir pris le relais au ministère de la Santé en septembre 2020, « en tant qu’indépendant de tous les cercles politiques », et un médecin qui suit de près la situation épidémique.

« La stratégie du ministère dans la gestion de la pandémie a reposé sur trois piliers : briser les chaines de transmission à travers des mesures sanitaires et rattraper l’impotence des dernières décennies et derniers mois en augmentant les lits d’oxygène et de réanimation ; poursuivre la prise en charge des malades quelles qu’en soient les circonstances, et parvenir à une immunité collective à travers la vaccination », explique-t-il.

« Notre but était dès le début d’anticiper les évolutions épidémiologiques pour briser les chaînes de transmission (…). Nous avons mis toutes les données à la disposition d’un comité scientifique indépendant, dont j’ai abandonné la présidence. L’impartialité du comité a fait qu’il joue son rôle avec responsabilité et transparence. Le comité scientifique n’a jamais manqué de demander le confinement général ou ciblé, à chaque fois que le besoin se faisait sentir, et je n’ai pas manqué d’appuyer ses propositions et d’en défendre l’opportunité », assure-t-il.

Les propositions du ministère de la Santé et du comité scientifique requerraient une décision politique et une large coordination avec les différents ministères, mais les décisions étaient totalement différentes, au point que des pressions s’exerçaient pour démettre des membres du comité scientifique, et réintégrer d’autres membres, mieux en harmonie avec les décisions du gouvernement, souligne-t-il.

« Malgré cette contradiction, j’ai décidé de poursuive avec la discipline d’un soldat et le dévouement d’un médecin après la décision de ma déposition en janvier 2021, quelques mois après ma prestation de serment ».

Au sujet de la crise de l’Oxygène, l’ex-ministre de la Santé indique qu’elle découle de certains fournisseurs qui n’ont pas tenu leurs engagements à cause de la hausse mondiale et régionale de la demande d’un produit stratégique et rare, signalant qu’aucun malade n’a été perdu à cause du manque d’oxygène.

Concernant la vaccination, le ministre de la Santé destitué souligne que son but était de garantir le plus grand nombre d’achats directs, en déposant un dossier complet auprès du mécanisme Covax, et en adhérant à l’initiative de l’Union africaine.

« Grâce à l’accélération de la cadence des achats directs, et à l’arrivée des dons des pays frères et amis (environ 4,5 millions de doses) avec l’appui de la présidence de la république et de la diplomatie tunisienne, nous sommes passés de l’étape de la gestion de la rareté, à celle de la préparation de la gestion de l’abondance », indique-t-il.

L’ancien ministre ajoute que « le but était d’accorder un repos aux professionnels de la santé et aux volontaires dans les centres de vaccination le jour de l’Aïd, mais sous pression de la Kasbah, jusqu’à la veille de l’Aïd, nous avons décidé de les ouvrir ».

« Nous avons coordonnée avec les directeurs régionaux pour déterminer les centres pouvant être ouverts. Nous avons été toute la journée du lundi en contact avec le conseiller du chef du gouvernement, chargé du Coronavirus, et son conseiller chargé de la coordination avec la société civile, et nous nous sommes assurés que le ministère de l’Intérieur ait été avisé. L’équipe de la santé a exprimé ses craintes envers l’encombrement auprès des conseillers du chef du gouvernement et a été rassurée du bon déroulement de l’opération et de la coordination avec le ministère de l’Intérieur et les gouverneurs ».

Faouzi Mehdi s’est excusé auprès de chaque citoyen qui a souffert de l’encombrement et n’a pas été vacciné. « Je m’excuse personnellement et directement, sans me justifier, ni relativiser », écrit-il.

Gnetnews