Tunisie : Les températures en hausse, et atteindraient les 29°

Un temps printanier prévaudra, ce vendredi 24 Mars, dans nos contrées. Un brouillard local sévirait dans les régions côtières les premières heures de la journée.

Le temps sera, par la suite, peu nuageux, à partiellement, nuageux pendant la nuit.

Les températures sont en hausse relative ; les maximales seront comprises entre 21 et 25° dans les gouvernorats côtiers, et entre 25 et 29° à l’intérieur du pays.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est peu agitée à houleuse.

Gnetnews