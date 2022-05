Tunisie : Les températures poursuivent leur hausse, vent sur les côtes

Les conditions météorologiques seront marquées ce mercredi 04 Mai, par un temps chaud et venteux sur les côtes.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit la poursuite de la cadence ascendante des températures pendant cette journée, elles seront comprises entre 26 et 32° au Nord et au Centre, et entre 33 et 37° au Sud.

L’activité du vent requiert la vigilance l’après-midi, près des côtes et au Sud, où des tempêtes de sable séviraient.

La vitesse du vent atteindrait les 60 km/heure, la mer serait agitée à fortement agitée.

Un brouillard léger et local distingue les premières heures de la journée sur les côtes Est du pays.

Au Nord, le ciel sera partiellement à densément nuageux.

