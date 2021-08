Tunisie : L’été s’achève, ce lundi 30 Août marque l’avènement de l’Automne

La saison estivale tire déjà sa révérence, elle aura été l’une des plus chaudes dans l’histoire récente de la Tunisie. Depuis juin dernier, le pays a enchaîné les vagues caniculaires ayant atteint leur point culminant en juillet et août, avec un dôme de chaleur ayant enveloppé son ciel, et rendu l’air suffocant.

La Tunisie est ainsi concernée de près par le réchauffement climatique, ce qui fait craindre la multiplication des phénomènes extrêmes, notamment les pluies torrentielles et des inondations spécifiques de la période automnale.

Ce lundi 30 Août marque l’avènement de l’automne avec son temps changeant, généralement maussade, et la chute des feuilles mortes, selon le calendrier agraire.

Comme il est le propre de cette saison, ce début de semaine sera marqué par des perturbations et des orages.

Dans son premier bulletin de la journée, l’INM prévoit des nuages orageux qui seront actifs l’après-midi sur les hauteurs, ils seront accompagnés par des pluies et une chute de grêle, à des endroits limités, touchant progressivement certaines délégations Est.

Les vents seront globalement modérés, avec une vitesse atteignant les 40 km/heure au Sud, dépassant les 70 km, avec le passage des orages. La mer est peu agitée à houleuse.

Les températures sont dans les moyennes saisonnières, avec des maximales variant entre 29 et 35° au Nord, au Centre et au Sud-est, elles seront entre 36 e 40° dans le reste des régions, et atteindraient les 42° à l’extrême-Sud.

