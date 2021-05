Tunisie/ Leylat el-Qadr : Une nuit qui allie le spirituel au convivial pour finir le Ramadan en beautÃ©

Tunisie/ Leylat el-Qadr : Une nuit qui allie le spirituel au convivial pour finir le Ramadan en beauté

Il y a une nuit qui est attendue avec impatience par tous les musulmans pendant le mois saint de Ramadan : « La nuit du destin » ou « Lilet 27 » ou encore « Laylet El Qadr ».

Située dans la nuit du 26ème au 27ème jour, elle est une occasion où les prières sont hautement recommandées pour se rapprocher d’Allah, et implorer son pardon et sa miséricorde.

Selon les pays et les cultures, les célébrations diffèrent… En Tunisie, plusieurs traditions sont perpétuées lors de cette nuit.

Définition et prières

« Lilet 27 » constitue la nuit la plus importante du mois de ramadan. Selon le Saint Coran, « cette nuit vaut mieux que mille mois ». En effet, c’est lors de cette nuit que le Coran a été révélé au prophète.



« El Qadr » a une double signification. Il peut avoir le sens de respect, de notoriété ou de prestige. Mais il peut également signifier destinée ou décret car le destin de chaque être humain pour l’année qui suit sera tracé par Dieu en cette nuit.

Lors de cette nuit sacrée, la tradition veut que les musulmans aillent prier, juste après la rupture du jeûne, toute la nuit durant, jusqu’à l’aube afin d’effectuer « El Khtem », et clôturer la lecture du Saint Coran entamée au début du mois sacré.

Plusieurs mérites sont attribués à la Nuit du Destin à travers les prières. Ainsi, Dieu efface tous les péchés antérieurs, exauce toutes les invocations en cette nuit et affranchit du feu de l’Enfer les fidèles qui se seront déployés en prière, en invocations, et qui auront observé le mois du jeûne, en toute loyauté et soumission au Seigneur.



En Tunisie, chaque année, lors de la nuit du destin, la mosquée de Kairouan rassemble des milliers de personnes venues prier dans ce lieu sacré. Ce ne sera pas le cas cette année à cause du Coronavirus. Restrictions obligent, les fidèles ont été astreints à écourter la prière de Trawih, et à faire les prières de la nuit chez eux, comme c’est le cas au cous de ces dix derniers jours bénis du mois saint, dont fait partie la nuit du destin.



Traditions et fêtes

Au delà de l’aspect spirituel, Leylat El Qadr est aussi l’occasion pour certaines familles de célébrer plusieurs évènements.

Ils sont de nombreux jeunes couples à attendre Lilet 27 pour sceller leurs fiançailles. Un événement lors duquel, le futur époux vient demander la main de sa bien aimée. Il doit y apporter un bijou (une bague ou autre) et un gâteau.

Pour ceux qui sont déjà fiancés, la future épouse accompagnée de sa belle-mère se rend à la Berka (souk des bijoux) afin de choisir un bijou que son prétendant lui offrira lors de Lilet El Qadr.

Lors de la Nuit du Destin, c’est aussi la bousculade dans les hôpitaux et les cliniques. Et pour cause, beaucoup de parents choisissent cette nuit sacrée pour la circoncision de leur enfant. Les jebbas et autres checheyas sont alors prises d’assaut par les heureux parents.

Certaines municipalités, associations caritatives ou même simples citoyens, parrainent des enfants défavorisés pour des circoncisions de masse.

Une fois rentrés à la maison, les petits garçons sont alors accueillis par leurs familles avec de l’argent et des bonbons.

Les enfants ont un rôle important au moment de Lilet El Qadr. En effet, la tradition veut que ces derniers procèdent au jeûne afin de les initier au rituel ramadaneque.

Les bambins ont aussi l’habitude de sortir dans la rue dans la nuit, afin d’attendre que les portes du ciel s’ouvrent comme en attestent certaines légendes qui leur sont racontées par leurs grands-parents.

L’aumône et l’entraide sont parmi les principales valeurs morales de ce mois Saint de Ramadan. La tradition veut que lors de la Nuit du Destin, des mets, généralement sucrés, soient offerts aux mosquées afin de les distribuer aux personnes venues prier toute la nuit.

Comme pour tous les « Moussems », le soir de Lilet 27, les familles cuisinent un couscous qui ornera la table de la rupture du jeûne.

Wissal Ayadi