Tunisie/ Libye : Une réunion ministérielle conjointe pour consolider la coopération bilatérale

« La consolidation des perspectives de coopération économique tuniso-libyenne dans différents domaines » a été au centre d’une séance de travail ministérielle conjointe entre des responsables des deux pays.

Côté tunisien, ont été présents, Neïla Nouira Gongi, Sarra Zaâfrani Zenzeri, et Rabiï Majidi, respectivement, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, ministre de l’Equipement et de l’Habitat et ministre du Transport, ainsi que le Directeur Général du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger.

Côté libyen, y ont pris part, Mohamed Salem Chahoubi, ministre des transports au sein du gouvernement d’union nationale libyen, et Mustapha Gdara, chargé d’affaires à l’ambassade de Libye en Tunisie.

Les ministres ont appelé « à appuyer les efforts de toutes les parties prenantes, en vue de développer davantage le partenariat entre la Tunisie et la Libye », rapporte le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

La partie libyenne a affirmé son « soulagement » envers l’état d’avancement de la coopération bilatérale, s’engageant « à œuvrer à la promouvoir dans différents domaines, notamment ceux des énergies renouvelables, de l’équipement, de l’infrastructure, des échanges commerciaux, et du transport, au service de l’intérêt commun des deux peuples ».

Gnetnews