Tunisie-Libye : Vers une nouvelle Ã¨re de coopÃ©ration Ã©conomique et commerciale

Tunisie-Libye : Vers une nouvelle ère de coopération économique et commerciale

La Tunisie et la Libye franchissent un pas important dans le renforcement de leurs relations commerciales. Lors de l’inauguration des travaux de la commission commerciale tuniso-libyenne, tenue samedi à Tripoli, le ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé la création d’une équipe mixte entre les deux pays pour une intervention rapide au niveau du point de passage de Ras Jedir. Cette initiative vise à résoudre les problèmes logistiques et à impulser les échanges économiques bilatéraux, rapporte l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

En présence de son homologue libyen Mohamed Haouij, ainsi que de délégations de haut niveau et d’hommes d’affaires des deux pays, Samir Abid a souligné l’importance de dynamiser cette équipe et de garantir la régularité de ses réunions. Selon lui, la commission mixte représente une plateforme idéale pour aplanir les difficultés et promouvoir la complémentarité économique.

Moderniser les accords commerciaux

Le ministre tunisien a appelé à une refonte des cadres juridiques régissant les relations commerciales tuniso-libyennes, afin d’inclure de nouveaux domaines capables de générer une transformation qualitative. Il a insisté sur l’importance d’adopter des accords en phase avec les traités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), considérés comme des cadres stratégiques pour dynamiser les échanges interrégionaux.

Objectif : conquérir les marchés africains

Abid a également mis en avant la nécessité d’établir un passage commercial continental tuniso-libyen pour relier les deux pays aux marchés d’Afrique subsaharienne, notamment ceux sans accès à la mer. « Les passages terrestres sont un pilier clé du développement du commerce intra-africain, avec un fort soutien de l’Union africaine et des organisations économiques régionales », a-t-il déclaré.

Projets concrets en vue

Les travaux de la commission commerciale devraient aboutir à la signature de plusieurs accords de coopération, renforçant ainsi le partenariat stratégique entre la Tunisie et la Libye. Ces initiatives ambitionnent non seulement d’accroître le volume des échanges commerciaux, mais également de promouvoir les investissements et les partenariats fructueux entre les acteurs économiques des deux pays.

Avec cette dynamique, la Tunisie et la Libye réaffirment leur volonté de s’inscrire dans une coopération économique régionale plus large, en tirant parti des opportunités offertes par les marchés africains.

Gnetnews