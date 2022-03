Tunisie : L’INM émet un bulletin d’alerte sur des pluies diluviennes à partir de ce vendredi après-midi

L’Institut national de Météorologie (INM) met en garde ce vendredi 18 Mars contre de pluies intenses.

La situation météorologique est favorable à partir de cet après-midi, à des pluies temporairement orageuses, dans les régions du Nord Ouest, et du centre, indique Météo Tunisie, dans un bulletin d’alerte rendu public en cette fin de matinée.

Les précipitations seront intenses avec chute de grêle à des endroits limités, et concernent progressivement la nuit, les autres régions du Nord et du centre.

Les pluies orageuses se poursuivent demain, samedi 19 Mars 2022, dans la plupart des régions du pays.

Elles seront localement, intenses, avec une moyenne journalière de 30 à 60 millimètres.

Les quantités seront beaucoup plus importantes dans les régions du centre, où elles seront comprises entre 60 et 80 millimètres, atteignant les 120 millimètres dans les gouvernorats de Kairouan, Sliana et Sidi Bouzid.

Les vents souffleront fort, sous forme de rafales, pendant le passage des nuages orageux.

Gnetnews