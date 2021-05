Tunisie : L’INM prévient contre de fortes pluies demain jeudi

La situation météorologique sera favorable ce mercredi 05 Mai à la chute de pluies éparses, et temporairement orageuses dans la plupart des régions.

Les températures seront, en baisse relative, avec des maximales oscillant entre 18 et 23° au Nord, au centre et au Sud-est, et entre 28 et 34° dans le reste des régions, et atteindraient 39° à l’extrême sud.

Dans un bulletin météo paru en ce milieu de matinée, l’Institut national de météorologie fait état de pluies, par moments intenses, demain jeudi 06 Mai, au Nord, et sur les hauteurs Ouest, dépassant les 40 millimètres.

Chute de grêle et apparition de la foudre sont, également, prévues à des endroits limités.

Des vents violents souffleront lors du passage des orages, dépassant, temporairement, 70Km/ heure.

Gnetnews