Tunisie : L’INM prÃ©vient contre un brouillard Ã©pais, voilant la visibilitÃ©, tempÃ©ratures douces

Tunisie : L’INM prévient contre un brouillard épais, voilant la visibilité, températures douces

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 23 février par un brouillard intense, particulièrement dans les zones basses, les régions avoisinant les barrages, les forêts, et les oueds, ce qui provoque une baisse la visibilité horizontale, prévient l’INM dans son premier bulletin du matin.

Cette brume épaisse caractérise les premières heures de la journée, et se dissipera, petit à petit, donnant lieu à un ciel, partiellement, nuageux dans la plupart des régions.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes Nord.

La mer est peu agitée, à agitée au Nord.

Les températures douces se poursuivent. Les maximales sont comprises entre 18 et 22° dans les régions côtières et sur les hauteurs ; elles seront entre 22 et 27° dans le reste des régions.

Gnetnews