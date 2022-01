Tunisie/ Consultation nationale : L’anonymat des donnÃ©es est-il garanti ? (Avis de l’INPDP)

Tunisie/ Consultation nationale : L’anonymat des données est-il garanti ? (Avis de l’INPDP)

L’instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) affirme « avoir émis un avis préliminaire sur la plateforme électronique, à la date du 20 décembre 2021, à la demande du gouvernement ».

Dans un communiqué paru ce mardi 18 janvier, l’instance dit avoir exprimé cet avis à la lumière d’informations présentées par le ministère des Technologies de la communication, selon lesquelles, ladite plateforme traite des données anonymes.

L’instance dit avoir mené, dans le cadre de ses prérogatives, le 14 janvier 2022, une mission de contrôle et d’audit, pour s’assurer de point de vue technique, de la véracité de cette information cardinale, liée à l’anonymat des données traitées.

L’instance s’est appuyée, en matière d’accomplissement de ses missions, sur l’avis d’experts et spécialistes dans le domaine informatique et de traitement des données et leur échange à travers les logiciels.

L’opération de contrôle et d’audit a englobé les opérateurs Télécom et le centre national de l’Informatique.

L’INPDP dit avoir procédé, à la lumière des résultats de ce rapport de contrôle et d’audit, à la rédaction de son rapport définitif sur la plateforme électronique, qui sera rendu public prochainement.

L’instance affirme, dans son rapport définitif, qu’il s’est avéré que la consultation nationale ne traite pas des données permettant de reconnaitre l’identité des participants. Et partant, on ne peut considérer dans ce cadre, que la plateforme traite des données personnelles, tranche-t-elle.

L’instance précise, par ailleurs, qu’il n’est pas de son ressort d’évaluer la consultation proprement dite, comme elle ne peut révéler les aspects techniques adoptés en matière de réalisation d’une telle consultation.

L’INPDP invoque, à ce titre, « le secret professionnel » étant donné que « de telles informations peuvent être utilisées pour porter atteinte à ladite plateforme et sa sécurité ».

