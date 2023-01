Tunisie : L’instance électorale décide une annulation partielle et totale des résultats de vainqueurs au second tour des législatives

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a annoncé ce soir, que le conseil de l’instance a entériné la décision réglementaire portant l’annulation partielle et totale des résultats des vainqueurs au second tour des législatives, pour « avoir commis des infractions ou des crimes électoraux, ayant impacté, d’une manière substantielle et décisive, les résultats du scrutin ».

Lors d’une conférence de presse, tenue ce lundi soir au palais des congrès de Tunis, consacrée à la proclamation des résultats préliminaires du 2ème tour des législatives qui a eu lieu hier dimanche, Bouaskar a indiqué que l’instance électorale a décidé « une annulation partielle des résultats du candidat, Sami Toujani, de Sejnane, Joumine, Guezella (Bizerte), ayant obtenu 1456 voix, pour avoir commis des infractions et crimes ».

Il est reproché au candidat en question « d’avoir semé le désordre, attenté à l’intégrité du scrutin dans les bureaux de vote, violé le silence électoral » ; des violations ayant impacté, gravement, les résultats du scrutin, a-t-il dit en substance.

L’instance électorale a, par ailleurs, décidé « une annulation totale des résultats du candidat Tarkek Mehdi de Sakiet Eddaier (Sfax) pour avoir commis des infractions financières, et avoir dépassé le plafond du financement de sa campagne ».

L’instance considère ces infractions, comme « ayant influencé, fondamentalement, le score obtenu par le candidat, en question (3321 voix), et a décidé une annulation totale de ses résultats ».

Bouaskar a en préambule indiqué que le conseil de l’instance avait examiné les rapports issus des 27 instances électorales régionales, ainsi que des cellules d’observation des médias audiovisuels, électroniques et écrits, et a recensé au total 91 infractions liées à des dépassements divers.

Le conseil de l’instance a, par ailleurs, entériné la décision réglementaire relatif à la proclamation des résultats préliminaires du second tour de l’élection des membres du futur parlement.

Quelque 895 002 ont voté hier soit un taux de participation de 11,40 %. Sur l’ensemble, on compte 28 524 bulletins nuls (3,2 %), 17 374 bulletins blancs (1,9 %), et 849 104 voix déclarées (94,9 %).

Parole a été donnée par la suite aux membres du Conseil de l’ISIE pour donner les résultats préliminaires du scrutin, circonscription par circonscription.

Gnetnews