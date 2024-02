Tunisie : L’ISIE rappelle la poursuite de la période électorale jusqu’à l’installation de l’ensemble des conseils élus

L’instance supérieure indépendante pour les élections indique, ce mardi 06 février, que la période électorale pour l’élection du Conseil national des régions et districts se poursuit jusqu’à la fin de l’installation des conseils régionaux, l’organisation de l’élection des des conseils des districts, et du Conseil national, et ce en vertu des dispositions de l’article 41 du décret-loi n’o 10 de l’année 2023, et de l’article 50 de la loi électorale.

Dans un communiqué paru ce soir, l’instance électorale appelle les médias audiovisuels, écrits et électroniques, à s’en tenir aux règles et aux exigences de la période et campagne électorale prévues par la loi électorale, et les décisions réglementaires de l’instance y inhérents, signalant que ses cellules de veille poursuivent leurs travaux, consistant à contrôler la couverture médiatique du fait électoral, d’une façon générale, jusqu’à la fin de l’installation de l’ensemble des conseils élus.

A noter que le scrutin local dans ses premier et second tour, ayant eu lieu, les dimanches 24 décembre et 04 février, aura donné lieu à l’élection de 279 conseils locaux.

Reste les 24 conseils régionaux (279 membres), 5 conseils de districts (24 membres), pour in fine l’installation du Conseil national des régions et districts composé de 77 membres.

Gnetnews