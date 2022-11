Tunisie : Livraison de 18 engins de travaux publics au ministère de l’équipement, estimés à 09 millions de dinars

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé ce mardi 22 novembre 2022, une cérémonie de remise du premier et deuxième lots de nouveaux équipements de travaux publics, constitués de 15 niveleuses (engins de terrassement), de marque KOMATSU, de type GD555-5, fabriqués au Japon.

L’acquisition de ces engins BTP est intervenue dans le cadre d’un marché comptant 18 engins, et estimé à 09 millions de dinars, financé par le budget de l’Etat.

Les procédures se poursuivent pour la livraison du 3ème lot, constitué de 03 engins de ce type, à la fin du mois de décembre 2022.

La ministre a salué les efforts menés par la direction des équipements, en soutien aux efforts des directions régionales, soit en termes d’aménagement des routes, ou d’appui aux interventions de lutte contre les inondations, la neige, l’avancée des sables, ou encore l’extinction des incendies.

Ces engins seront distribués à 18 directions régionales de l’équipement et de l’habitat, et utilisés pour couvrir le plus grand nombre de délégations voisines.

La ministre a appelé à « la nécessité d’assurer une meilleure exploitation de ces engins, afin que les services du ministère de l’Equipement soient prêts à toutes les interventions nécessaires et urgentes ».

Plusieurs directeurs ont pris part à la cérémonie de livraison de ces équipements, dont le directeur général des ponts et route, le directeur général de coordination entre les directions régionales, le directeur des équipements, le Secrétaire Général des travaux publics, de l’habitat et de l’environnement, ainsi que des agents du ministère.

