Tunisie : L’OACA annonce la suppression de la fontaine pour confÃ©rer plus d’esthÃ©tique Ã  l’aÃ©roport

Tunisie : L’OACA annonce la suppression de la fontaine pour conférer plus d’esthétique à l’aéroport

L’office de l’Aviation civile et des aéroports (OACA) annonce ce mercredi 01er juin son intention d’enlever la fontaine implantée sur l’esplanade l’aéroport international de Tunis-Carthage, en vue de conférer plus d’esthétique à sa devanture.

L’OACA annonce le réaménagement de l’espace qui lui est consacré, et son remplacement par des espaces verts et des parcours en vue de faciliter davantage le mouvement des passagers de et vers l’aérogare.

L’office de l’aviation révèle avoir publié des consultations à cet effet, sur la plateforme TUNEPS.

Une réunion s’était tenue récemment au ministère du Transport, autour de l’aéroport Tunis-Carthage, en vue d’y améliorer les prestations, tout en accordant plus d’intérêt à l’aspect esthétique, la propreté, l’accueil et l’hospitalité.

