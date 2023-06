Tunisie : L’Observatoire national de la Migration organise un atelier de travail sur les droits des enfants migrants

L’observatoire national de la Migration a organisé hier, mercredi 07 Juin, en collaboration, avec l’organisation internationale de la Migration (OIM) un atelier de travail sur la protection des droits des enfants migrants, et ce dans le cadre du plan d’action portant sur la migration sûre, organisée et régulière, initié par l’équipe de travail créée en 2021, sous l’égide de l’ONM.

La directrice générale de l’observatoire a souligné l’engagement de l’Etat tunisien à protéger les enfants migrants, et à les entourer de la sollicitude requise, en leur facilitant l’accès aux services de base, comme la santé, l’enseignement…

Elle a, par ailleurs, affirmé la nécessité d’une coordination des efforts entre les autorités nationales et les organisations internationales, ainsi que les différentes composantes de la société civile afin de leur assurer le soutien psychique et social, en tenant compte de la spécificité de la situation de vulnérabilité des enfants, parmi les migrants irréguliers, conformément au principe de « l’intérêt suprême de l’enfant », comme le prévoit l’article 52 de la constitution.

Cet atelier a porté sur plusieurs autres interventions comme « le cadre juridique et les droits des enfants migrants » dans de nombreux pays, à l’instar de l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Argentine, ainsi que « les droits des enfants migrants en Tunisie », etc.

Gnetnews