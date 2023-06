Tunisie : Kaïs Saïed appelle à accélérer la distribution des 3937 logements sociaux

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé la nécessité d’accélérer la distribution des logements sociaux, disponibles depuis des années, et qui sont au nombre de 3937 unités dans différents gouvernorats, dont certains ont été squattés, indument, et en dehors du cadre de la loi.

Recevant hier, jeudi, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, le chef de l’Etat a considéré cette situation, comme étant « inacceptable dans un Etat fondé sur la loi, alors qu’un nombre non négligeable de logements a été subtilisé et pillé, sans compter la dégradation dont étaient l’objet nombre de ces habitations pour être restées fermées pendant une longue période et pour ne pas avoir été livrées à leurs bénéficiaires ».

« Il est inadmissible que l’Etat alloue des fonds atteignant près de 7 millions de dinars/ an pour garder ces logements prêts à la livraison, cet argent pourrait être consacré à de nouvelles constructions », a-t-il souligné.

Kaïs Saïed a affirmé « la nécessité d’opter pour des critères clairs fondés sur la justice, dans le cadre d’une totale transparence, comme le prévoit la législation relative à la distribution de ce type d’habitations ».

La rencontre a, également, porté sur « l’état d’avancement de certains grands projets, notamment les autoroutes lesquelles vont régler les difficultés du déplacement dans nombre de régions intérieures, et en rompre l’isolement ».

Il a été aussi question de l’aménagement du territoire à travers le pays, et de la corruption ayant donné lieu à des situations anarchiques dans quasiment toutes les villes tunisiennes.

Gnetnews