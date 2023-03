Tunisie : Lors d’un entretien avec Grandi à Genève, Ammar prône « une réponse plus juste à la crise des réfugiés «

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a affirmé « l’attachement de la Tunisie aux principes et valeurs universels de protection des réfugiés ainsi que son adhésion aux chartes et traités internationaux en matière de protection des droits de l’homme et aux dispositions du droit international humanitaire ».

Lors d’un entretien, hier mardi 28 février avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Filippo Grandi, en marge de sa visite à Genève, Nabil Ammar a appelé « à redoubler d’efforts afin d’asseoir des partenariats efficaces associant la dimension humaine à celle du développement, lesquels prennent en compte les défis sécuritaires, économiques, sociaux, financiers, sanitaires et climatiques, en vue de contribuer au renforcement des capacités des personnes déplacées et des communautés d’accueil et leur résilience face aux crises ».

Le ministre a exhorté la communauté internationale « à assumer collectivement et solidairement ses responsabilités afin d’apporter une réponse meilleure, plus juste et équitable à la crise des réfugiés, au vu de l’augmentation sans précédent de leur nombre dans le monde, lequel avoisine les 100 millions de personnes ».

L’entretien a, par ailleurs, porté sur les modalités de renforcer davantage la coopération entre les deux parties afin d’assurer une réponse adéquate au déplacement forcé ; un phénomène qui prend de l’ampleur en raison des répercussions des conflits armés dans le monde et l’impact du changement climatique.

Le HCR tiendra à la fin de l’année en cours, le deuxième Forum mondial sur les réfugiés prévu du 13 au 15 décembre 2023 à Genève.