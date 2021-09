Tunisie : L’UGTT hausse le ton, « l’atteinte aux libertés et aux droits politiques et constitutionnels est une ligne rouge »

L’UGTT appelle ce jeudi 02 septembre à « la nécessité de diligenter une enquête sérieuse, et à faire assumer les responsabilités à toute personne impliquée dans les agressions contre les journalistes et les protestataires ».

Suite à la violente dont « ont été victimes les participants au mouvement contestataire, organisé depuis 08 ans pour réclamer la révélation de la vérité sur les assassinats politiques, hier mercredi 01er septembre devant le théâtre municipal », le bureau exécutif de l’UGTT « dénonce, avec fermeté cette agression injustifiée ».

La centrale syndicale considère dans un communiqué « l’atteinte aux libertés et les restrictions aux droits politiques et constitutionnels, en prime le droit d’expression et de manifestation, comme une ligne rouge, qu’on ne peut toucher ».

L’organisation syndicale réitère son « attachement à la révélation de toute la vérité au sujet des assassinats, et de juger toutes les personnes impliquées en matière de financement, de planification, de complicité et d’exécution. »

Gnetnews