Tunisie : L’université de Tunis El Manar signe deux conventions de coopération avec deux universités algériennes

L’université de Tunis El Manar a singé deux conventions de coopération avec des universités algériennes, en l’occurrence, l’université Salah Boubnider, de Constantine 3, et l’université Larbi Ben M’hidi, d’Oum El Bouaghi, portant sur l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la création.

Cette coopération porte sur la consolidation de l’encadrement conjoint des rapports de Master, et des thèses de doctorat, l’octroi de diplômes mixtes, l’élaboration d’un programme portant sur la consolidation du mouvement du corps enseignant, des étudiants et administratifs, outre la tenue de conférences, et l’incitation à la coopération dans le domaine de publications universitaires, scientifiques et pédagogiques entre les deux parties.

Elle prévoit, également, la participation à des appels d’offre bilatéraux, pour le financement de projets de recherche mixte, l’actualisation des priorités, et la consolidation des ressources financières. Comme elle tend à mettre en place un cadre pour l’accueil des chercheurs post-doctorat dans les institutions de recherche dans les deux pays.

Les conventions concernent, par ailleurs, sur l’échange des expériences, via des sessions de formation dans le domaine de la valorisation de la recherche, des équipements scientifiques, et la consolidation de la participation bilatérale aux programmes financés dans le cadre de la coopération multilatérale, notamment ceux européens à l’instar d’Horizon Europe, Erasmus, le programme de mobilité en Afrique…

Les activités scientifiques et académiques convenues devraient être entreprises, dans le cadre de conventions spécifiques.

Ces conventions ont été signées en marge de la visite du Président de l’Université de Tunis El Manar, Moez Chafra, en Algérie du 6 au 8 Mai 2023.

