Tunisie : Marouane Abassi auditionnÃ© par la commission de lâ€™agriculture de lâ€™AssemblÃ©e

Tunisie : Marouane Abassi auditionné par la commission de l’agriculture de l’Assemblée

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a déclaré ce jeudi 04 Mars, que le secteur agricole contribue à raison de 10 % du Produit intérieur brut (PIB). Les secteurs agricole et agroalimentaire réunis, sont les deux secteurs les plus importants dans l’économie tunisienne, a-t-il ajouté.

Auditionné par visioconférence par la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services y inhérents à l’Assemblée, autour du financement du secteur agricole et la possibilité de créer des coopératives pour financer les entreprises de l’économie sociale et solidaire, le chef de la banque des banques a indiqué que malgré la crise sanitaire, le secteur agricole a réalisé d’importantes rentrées au budget de l’Etat en 2020.

Il a cité, particulièrement, l’huile d’olive dont les exportations ont été estimées à 355 tonnes, et qui a contribué, dans une proportion de 2,4 milliards de dinars, soit près de 800 millions de dollars aux réserves en devise.

Abassi a néanmoins attiré l’attention sur la dette du secteur, avec des arriérés se montant à 800,5 millions de dinars en 2020, dus à près de 25 mille personnes. Les crédits agricoles représentent 4.2 % du total des crédits professionnels, et 26.1 % des arriérés, a-t-il ajouté.

Le secteur agricole souffre d’une dette élevée, la deuxième après le secteur touristique, a-t-il prévenu.

Gnetnews