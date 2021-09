Tunisie : Marouene Felfel revient sur sa présence à la rencontre avec les sénateurs américains

Le député suspendu (Tahya Tounes), Marouene Felfel, a affirmé avoir accepté de participer à la rencontre avec les sénateurs américains, partant de sa foi de « l’inefficacité de la politique des chaises vides ».

Dans un post sur sa page officielle Facebook, Felfel indique que sa présence à cette rencontre avait une seule raison, « faire part de la vérité complète à la délégation hôte, et ne pas laisser le champ libre à la seule opinion du mouvement Ennahdha et ses subordonnés, après le boycott de la plupart des parties, du camp démocrate ».

Il a ajouté que les sénateurs américains avaient affirmé être venus en Tunisie pour appuyer la démocratie tunisienne, sans alignement sur aucune partie politique, c’est ce qu’a écrit le sénateur Murphy, après la réunion, a-t-il dit.

Felfel a indiqué avoir affirmé devant la délégation US que « ce qui s’est passé le 25 juillet, était une réponse à la volonté populaire qui en avait ras-le-bol de la crise sanitaire, économique, sociale et politique asphyxiante, et qu’il n’y a pas lieu de retourner en arrière ».

Le fait que cette délégation ait été reçue par le président de la république a mis un terme à la polémique autour de cette visite, a-t-il conclu.

Gnetnews