Tunisie : Mechichi reÃ§oit des dÃ©putÃ©s de Kasserine, projets bloquÃ©s et zone de libre-Ã©change discutÃ©s

Tunisie : Mechichi reçoit des députés de Kasserine, projets bloqués et zone de libre-échange discutés

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu hier, jeudi 05 novembre, à la Kasbah avec les députés du gouvernorat de Kasserine, sur la situation dans la région.

Mechichi a affirmé que « le développement des régions constituait une priorité dans les programmes d’action du gouvernement, le but est d’en faire une locomotive pour la relance de la croissance et de l’économie dans le pays ».

La rencontre a porté sur les projets bloqués à Kasserine, et les moyens à même de lever toutes les entraves qui en empêchent le parachèvement. Comme il a été question de la situation sanitaire dans ce gouvernorat, notamment à l’hôpital régional de Kasserine, et celui de Sbeïtla, face au manque du cadre médical et paramédical.

La séance a été, par ailleurs, consacrée à la création d’une zone de libre-échange à Tlabet, à la régularisation de la situation des sit-inneurs de la place de la Kasbah à travers la mise en application de la convention de 2016, et à l’examen de la situation des travailleurs des chantiers dont l’âge dépasse les 45 ans. Outre la relance de la ligne ferroviaire reliant Sousse à Kasserine, via Sbeïtla.

Le chef du gouvernement a promis de présider un conseil régional extraordinaire à Kasserine, avant l’année 2020.

Gnetnews