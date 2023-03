Tunisie: Météo du samedi 18 mars

Ce samedi 18 mars, le temps sera stable et partiellement nuageux sur la plupart des régions, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures maximales varieront entre 17 et 22 degrés dans les régions côtières et entre 22 et 27 degrés à l’intérieur du pays.

Le vent soufflera faiblement à modérément, avec une vitesse pouvant atteindre 40 km/h près des côtes est. La mer sera agitée.

Gnetnews