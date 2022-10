Tunisie : Moodyâ€™s sâ€™apprÃªte Ã  abaisser la notation de cinq banques locales

Tunisie : Moody’s s’apprête à abaisser la notation de cinq banques locales

L’agence de notation Moody’s annonce avoir placé sous surveillance en vue d’une révision à la baisse de banques locales, suite à la révision de la note de l’Etat tunisien, en tant qu’émetteur à long terme, à Caa1.

L’agence s’apprête ainsi à dégrader la notation des dépôts à long terme d’Arab Tunisian Bank (ATB), Amen Bank, Banque de Tunisie (BT), Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) et la Société Tunisienne de Banque (STB).

Moody’s impute les principales raisons de cet abaissement de notation, au climat d’incertitude dans le pays.

L’agence estime, par ailleurs, que les banques tunisiennes ont vu les emprunts au gouvernement, à travers le rachat de bons de trésor, augmenter à environ 53 % par rapport à leurs fonds propres en mai 2022, ce qui les expose à un risque croissant d’actif et de solvabilité.

Moody’s invoque, par ailleurs, l’absence d’un accord autour d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI), les risques de liquidité de plus en plus élevés du gouvernement tunisien et sa position extérieure fragile, autant de facteurs qui font accroitre les risques de défaut de la Tunisie, dont la note était déclassée le 30 septembre 2022.

L’agence pointe les importants déséquilibres budgétaires qui, parallèlement aux tensions sociales, ont été exacerbés par les répercussions du conflit russo-ukrainien.

La notation souveraine de la Tunisie dépendra ainsi de l’évaluation des progrès des autorités pour obtenir l’approbation du Conseil d’administration FMI d’un nouveau programme, essentiel pour atténuer les risques de financement et de vulnérabilité externe, et en fin de compte les risques sociaux, avant la fin de l’année.

Le gouvernement se devra de préserver les sources de financement public, et de maintenir à l’équilibre sa balance des paiements, pour prévenir une crise budgétaire pouvant avoir des retombées sociales négatives, recommande l’agence.

