Tunisie : Nabil Ammar appelle Ã  une rÃ©partition Ã©quitable des siÃ¨ges au sein du CPS de l’Union africaine

Tunisie : Nabil Ammar appelle à une répartition équitable des sièges au sein du CPS de l’Union africaine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a appelé à élargir l’adhésion au sein du Conseil de la paix et de la sécurité africain, et à la nécessité que les régions y soient représentées, d’une manière équitable.

Dans le cadre de sa participation aux travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine, dans sa 42ème session, le ministre a appelé à la révision du protocole inhérent au Conseil de la paix et de la sécurité, de manière à garantir une répartition équitable de ses sièges.

Le ministre a considéré l’obtention par l’Afrique du Nord d’un troisième siège au sein du CPS comme étant légitime, étant donné le rôle des pays nord africains et leur contribution à l’instauration de la paix et de la sécurité sur le continent.

Nabil Ammar a appelé à poursuivre les concertations, dans un climat serein, en vue de parvenir à une équité en matière de répartition des constituants régionaux au sein de cette instance africaine, chargée de la la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

Le ministre a mené, en marge de sa participation aux travaux du Conseil exécutif de l’UA, des discussions avec ses homologues des différents pays africains.



Gnetnews