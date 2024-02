La Tunisie s’attache à à son statut de « pays prioritaire » de la coopération avec Monaco

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, effectuera du 21 au 23 février 2024, une visite de travail à la Principauté de Monaco. Il sera accompagné par une délégation d’hommes d’affaires conduite par le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Lors de cette visite, le ministre coprésidera avec son homologue monégasque, la quatrième session de la Commission bilatérale des Affaires étrangères entre la Tunisie et la Principauté de Monaco ainsi que le Forum économique tuniso-monégasque, organisé à cette occasion par l’UTICA et le Monaco Economic Board (MEB), rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans l’objectif de raffermir les liens d’amitié et de coopération existant entre les deux parties dans les divers domaines et afin d’explorer davantage les opportunités de partenariat, Nabil Ammar rencontrera des hauts responsables monégasques et confirmera au cours de cette visite l’attachement de la Tunisie à son statut de « pays prioritaire » de la coopération monégasque.