Tunisie : Nabil et Ghazi Karoui remis en liberté (médias algériens)

Les autorités algériennes auraient remis en liberté le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, et son frère, le député suspendu, Ghazi Karoui, rapporte le journal algérien akhersaa, citant des sources informées.

Les frères Karoui et les autres accusés dans la même affaire incarcérés début septembre dernier pour les besoins de l’enquête, suite à une décision du juge d’instruction du pôle pénal de Constantine, auraient été relaxés.

Nabil et Ghazi Karoui avaient comparu devant ledit pôle pour « franchissement illégal des frontières », et l’entrée au territoire algérien, via Tébessa, d’une manière illégale, ainsi que le séjour sans papiers officiels.

Ils étaient placés en détention le mois dernier, ainsi que d’autres accusés, une femme et le frère d’un ancien parlementaire, pour « participation à cette opération de franchissement des frontières », ainsi qu’à leur assurer les conditions de séjour.

Gnetnews